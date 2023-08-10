Озверевшие борцы за мир. Как 65 лет назад тысячи москвичей чуть не разнесли посольство США 10 августа, 20:15 NV Премиум Разъяренные москвички грозят кулаками в сторону посольства США, 18 июля 1958 года (Фото:Всеволод Тарасевич)

В 1958 году политический кризис в далеком Ливане, о котором в СССР знали мало или ничего, стал основанием для массового шествия москвичей против «американских разжигателей войны».

«Несколько часов здание посольства на улице Чайковского было осаждено криками, свистом москвичей, которые бросали камни, кирпичи, железяки и бутылки с чернилами», — писала газета The New York Times о неслыханном доселе протесте многотысячной толпы под стенами своего дипломатического представительства в Москве 18 июля 1958 года. — Десятки тысяч москвичей сегодня излили свой гнев из-за действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке".

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Фотографии в этом материале сделал на месте событий Всеволод Тарасевич, и конечно не для публикации. Потому что манифестация начиналась, как митинг на площади Восстания. Не меньше часа произносились обвинения в сторону США. Почти каждое выступление заканчивалось возгласом Мы за мир!

А беспокоился столичный люд о кризисе в крохотном Ливане с полуторамиллионным на то время населением. Там разразилась гражданская война, и президент страны Камилл Шамун воспользовался предложением американского лидера Дуайта Эйзенхауэра, которое тот сделал за год до этих событий.

Конная милиция сдерживает толпу москвичей под американским посольством. / Фото: Владислав Тарасевич

Она известна как доктрина Эйзенхауэра, и согласно ей, любая страна может попросить у США экономической или военной помощи. Уточнялось относительно готовности американских войск «обеспечивать и защищать территориальную целостность и политическую независимость стран, нуждающихся в помощи против военной агрессии любой нации, контролируемой международным коммунизмом».

Миролюбцы с кулаками под посольством США, 18 июля 1958 года / Фото: Владислав Тарасевич

Именно так и оценил ситуацию Камилл Шамун. Потому что повстанцы, которые не хотели, чтобы он оставался на второй срок, получали оружие от Египта и Сирии. А тем поставлял его Советский Союз, правда, тогда Кремль еще прятался, и шло туда все — от автоматов до танков — через Чехословакию. Конечно, митингующие-погромщики знать об этом не могли.

И вот 15 июля под Бейрутом высадилась морская пехота США. С условием: как только кризис уладится, американцы уберутся, потому что пришли они туда как миротворцы. Через три месяца так оно и произойдет: Шамун согласится сделать перерыв в своей политической карьере, повстанческий пыл утихнет, звездно-полосатые морпехи улетят домой.

А пока московские миролюбцы составили письменную декларацию, которую хотели вручить представителю посольства США. И вот репортаж из газеты Правда о том шествии:

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