Россияне в годовщину вторжения РФ в Украину будут вязать носки всей страной — СМИ 16 февраля, 17:07 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В годовщину вторжения России в Украину Кремль решил отвлечь россиян серией «мастер-классов» по вязанию носков и изготовлению окопных свечей, сообщает РБК.

По информации российских пропагандистов, администрация российского диктатора Владимира Путина подготовила и направила в регионы рекомендации по проведению всероссийской акции Нашим героям с 20 по 24 февраля. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества и годовщине вторжения в Украину.

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Также в нескольких регионах хотят провести массовую акцию Герои нашего времени, участники которой будут выстраиваться в форме Звезды Героя и записывать видеоролики с поздравлением ко Дню защитников Отечества. Кремль порекомендовал проводить съемки на фоне памятников и граффити, «посвященных героям Отечества и героям СВО». Также предусмотрено создание на улицах городов граффити с портретами «героев СВО и описанием их подвига».

Кроме того, администрация Путина организовывает мастер-классы по вязанию теплых носков и перчаток, изготовлению окопных свечей и кисетов для солдат находящихся на передовой. На кисетах должны быть вышивки: Ждем с победой, Вперед к победе, Родного героя.