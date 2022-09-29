«Привет русским дезертирам». Как в Грузии встречают бегущих от мобилизации россиян — видео 29 сентября, 11:12 Пробка на грузино-российской границе (Фото:Скриншот видео НВ)

Российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в стране, из-за чего на границе между Грузией и РФ образовалась 20-километровая пробка, которая видна даже из космоса.

Чтобы быстрее добраться до КПВВ, люди покупают самокаты и велосипеды, которые мгновенно выросли в цене. Некоторые россияне смогли пересечь границу самолетом, однако в аэропорту их встречают грузины с красноречивыми плакатами. Например, надписью «Привет русским дезертирам!». Также местные произносят возгласы в поддержку Украины в местах массового скопления россиян.

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Некоторым гражданам РФ грузинская сторона отказала во въезде и посоветовала обратиться в военкомат.

Ранее в ФСБ посчитали, что из-за мобилизации из России сбежали 260 тысяч мужчин. Власти РФ приняли решение открыть на границе мобилизационный пункт.

Напомним, 21 сентября, Путин объявил в стране "частичную мобилизацию".

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, он намерен отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.