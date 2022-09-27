«К нам едет настоящая быдловатая Россия». Как Грузия принимает беглецов из РФ и как ведут себя нежданные гости — интервью НВ 27 сентября, 21:32 Эксклюзив НВ Очередь на границе России и Грузии, Верхний Ларс (Фото:t.me / VerhniyLars)

Тысячи граждан РФ бегут от мобилизации в Грузию, пережившую российское вторжение и оккупацию части территорий. О поведении российских гостей и их отношениях с местным населением НВ расспросил главреда грузинского издания Sova News Марту Ардашелия.

После объявления в России частичной мобилизации ее граждане, опасаясь призыва, начали массово выезжать из страны . Многие из них отправились в Грузию, с которой у РФ действует безвизовый режим. По данным МВД Грузии ежедневно в страну въезжает до 10−11 тыс. россиян, что существенно превышает обычные цифры. В результате на пограничном контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс в направлении Грузии скопилось огромное количество автомобилей .

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Чтобы узнать, чего грузины ожидают от россиян, которые так отчаянно стремятся попасть в их страну, и как относятся к уже перебравшимся в Грузию российским мигрантам, НВ обратился к Марте Ардашелия, жительнице Тбилиси, которая работает главным редактором независимого грузинского издания Sova News. Вот, что она рассказала:

Это уже вторая волна миграции из России в Грузию. Но ее масштабы, конечно, поражают и не могут не пугать грузин, ведь мы все еще находимся в состоянии войны с Россией. Сам за себя говорит мем, который был очень виральным все эти дни в соцсетях: сравнение 2008 года, когда из Рокского тоннеля идет колонна танков, и нашего времени, когда у Верхнего Ларса скопилось огромное количество автомобилей с россиянами.

Отношение у местных жителей к этому неоднозначное. Можно сказать, что общественное мнение в Грузии поделилось на три позиции. Первая: нужно закрыть границу и не впускать россиян. Мотивация в этом случае такая: это люди, которые 24 февраля не покинули Россию, им нормально было жить там все эти семь месяцев. Обостряет вопрос и то, что мы читаем в чатах, посвященных Верхнему Ларсу, рекомендации вроде «при въезде на территорию Грузии снимите георгиевские ленточки и символы Z и V с ваших автомобилей, иначе будут проблемы». Эти люди даже не знают о том, что между Россией и Грузией в 2008 году была война и рассказывают друг другу, мол, «если вас спросят, не забудьте сказать, что Абхазия и Южная Осетия — это Грузия, потому что там та же история, что с Крымом». Такие вот высказывания мы читаем в их чатах. И это, конечно, вызывает недовольство.

Вторая позиция — более мягкая. Ее сторонники считают, что лучше нам сейчас принять россиян, чем они поедут воевать против наших братьев-украинцев; пусть они покинут Россию и поедут куда-то дальше. Но в этом случае есть один контраргумент. Как мы наблюдаем по росту цен, стоимости жилья, которое россияне снимают, и по их образу жизни, первая волна — это ярые антипутинисты и достаточно состоятельные люди: москвичи, петербуржцы и другие, которые не хотели жить под санкциями. Но в той категории, которая сейчас к нам едет, есть разные люди. Возможно, у них нет средств на то, чтобы отправиться куда-то дальше — в Европу или другие страны, где россиян ждут. То есть мы не можем быть уверены, что эти люди не осядут в Грузии. А вы знаете, что Грузия — достаточно маленькая страна. Нас 3,5 млн человек, из которых большое количество сейчас живут за границей. Как уже несколько месяцев назад писали британские журналисты, «Тбилиси — это Москва с хачапури», настолько сильно бросается в глаза количество россиян, которые ходят по улицам города. И, конечно, ситуация будет усугубляться.