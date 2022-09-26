Огромная очередь. Россиянам разрешили пересекать границу с Грузией пешком — видео

26 сентября, 18:43
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Россияне переходят границу с Грузией пешком (Фото:Скриншот видео Baza / Telegram)

Россияне переходят границу с Грузией пешком (Фото:Скриншот видео Baza / Telegram)

Гражданам России, которые пытаются уехать в Грузию, разрешили переходить границу в пункте пропуска Верхний Ларс пешком. Хотя он для этого не предназначен.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что данное решение приняли из-за огромного количества желающих уехать в Грузию. Пересечение границы пешком разрешили, чтобы сократить время ожидания в пробке.

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В пункте пропуска образовывается новая очередь — из тех, кто хочет пройти границу без транспортного средства.

По данным Baza, пропускают пешком не всех. В первую очередь проход открыт для женщин и детей.

Тем временем кремлевский режим пытается пресечь бегство в Грузию россиян, пытающихся спастись от мобилизации на войну против Украины.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Грузия Российская агрессия Мобилизация Война России против Украины

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