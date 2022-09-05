Россиянам не хватает заводов для ремонта военной техники

5 сентября, 22:40
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб)

Оккупантам не хватает предприятий для ремонта автомобильной и бронетанковой техники, поврежденной в ходе боев в Украине. В связи с этим правительство РФ распорядилось создать два новых автобронетанковых ремонтных завода.

Информация об этом была опубликована на портале правовой информации РФ.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин распорядился создать два автобронетанковых ремонтных завода Министерства обороны России.

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«Создать федеральное государственное казенное учреждение 71-й автобронетанковый ремонтный завод Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение 72-й автобронетанковый ремонтный завод Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, главной целью деятельности двух заводов станет ремонт бронетанковой и автомобильной техники.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Армия России Война России против Украины

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