Россиянам и белорусам, проживающим в Эстонии, хотят запретить голосовать на местных выборах 16 августа, 11:11 Эстония (Фото:chris_robert/Unsplash)

В Эстонии россиянам и белорусам хотят запретить голосовать на местных выборах. Об этом сообщает ERR.

В Министерстве юстиции Эстонии объяснили, что государство «не в состоянии обеспечить гражданам России свободу от влияния страны их гражданства».

Авторы законопроекта подчеркнули, что согласно Конституции страны-агрессора России, ее «защита» является обязанностью каждого гражданина.

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Они добавили, что были зафиксированы случаи призыва на службу в Вооруженных силах России даже тех ее граждан, которые постоянно проживают в Эстонии.

Сообщается, что в закон о выборах будет внесена поправка, согласно которой иностранец, являющийся гражданином государства, признанного Европарламентом или Рийгикогу (высший законодательный орган власти в Эстонии) агрессором, не сможет участвовать в голосовании.

ERR отмечает, что целью таких изменений является временное ограничение избирательных прав граждан России и Беларуси, проживающих в Эстонии.

Законопроект может противоречить Конституции Эстонии и некоторым положениям ЕС, однако министр юстиции Эстонии Калле Лаанет отметил, что ряд спорных вопросов окончательно решит Государственный суд.

Следующие муниципальные выборы пройдут в Эстонии в октябре 2025 года.

По текущему закону резиденты без эстонского гражданства не имеют права голоса при выборах в Национальный или Европейский парламент, но могут участвовать в местных выборах.

