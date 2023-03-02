Расплата за вторжение в Украину. Россияне потеряли доступ к лечению в западных клиниках, особенно в Европе — СМИ 2 марта, 10:12 Большинство немецких государственных клиник, включая берлинскую Charité (на фото), не выдают медицинские приглашения россиянам (Фото:charite.de)

За год полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне в значительной мере потеряли доступ к услугам западных медицинских клиник: оформление граждан РФ в них теперь крайне затруднено либо невозможно.

Такую тенденцию подтвердили российскому порталу Медвестник те компании, которые занимаются оформлением пациентов из РФ на лечение в зарубежных клиниках.

«Ряд немецких государственных и университетских клиник фактически перестали работать с российскими пациентами. Они принимают заявки, но ответ получить невозможно. Видно, что появилось негласное правило не заниматься россиянами или оставлять их „на потом“», — уточнила Виктория Сандалюк, CEO компании TopMedClinic, которая объединяет российские медицинские турагентства. Она также отметила, что европейские клиники демонстрируют, что больше не ориентируются на российский рынок. «Например, они убрали русскоговорящих операторов», — пояснила Сандалюк.

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Сложности с получением лечения в госклиниках Германии для россиян подтвердил и основатель сервиса Клиники Германии Максим Рыков. «Абсолютно все немецкие государственные клиники, в том числе Charité , больше не выдают медицинские приглашения россиянам. Это факт. В клиниках нам объясняют, что у них даже больше нет нужных формуляров в системе. То есть раньше у них была форма медприглашения по стране „Россия“, а теперь она из базы удалена», — объяснил Рыков. По его словам, у пациентов из России теперь остаются лишь редкие лазейки: например, найти медицинское агентство в том же городе (условно, в Берлине), которое займется оформлением. Стоимость подобной услуги в Мюнхене может составлять около 750 евро.

В компании CMP Germed GmbH, которая занимается оформлением лечения в Германии с 1998 года, тоже рассказали, что в приеме гражданам РФ отказывают «ряд немецких клиник разного уровня — не только университетские». Тот факт, что немецкие госклиники сейчас не берут пациентов из России, подтвердили и в компании Madanes, которая является одним из крупнейших провайдеров медстрахования в РФ. Про случаи отказа в оформлении пациентов из РФ российскому изданию также рассказали в одной из многопрофильных швейцарских больниц.

Медвестник уточняет, что с отказами западных клиник принимать пациентов из РФ столкнулись даже российские «благотворительные фонды». Так, в фонде Константина Хабенского рассказали, что в 2022 году американская Texas’s Children Hospital приостановила сотрудничество «в одностороннем порядке».

Ситуацию для российских пациентов усложняют и визовые санкции. В фонде Русфонд рассказали, что визу пациентам иногда приходится ждать месяцами. «Сохраняются и все дополнительные требования, которые были введены для обычных туристов. Например, пациенты, которым необходимо лечение в Германии, должны подтвердить, что у них есть источник средств за пределами России и Беларуси», — уточняет Медвестник.

По данным сервиса TopMedClinic, число уехавших на лечение за границу россиян в 2022 году сократилось как минимум на 30—40%.

В итоги существенно изменились самые популярные направления для лечения россиян за рубежом. По данным TopMedClinic, лидерство у Швейцарии, Германии теперь перехватили открытые для граждан РФ Турция, Израиль и Южная Корея.