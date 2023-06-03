Для пополнения потерь россиян агитируют подписывать контракты на 3−5 месяцев — Генштаб 3 июня, 08:35 Россиян агитируют подписывать контракты на 3−5 месяцев (Фото:ГУР)

В России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ, обнародованной утром в субботу, 3 июня.

Так, в городе Зоринск Алтайского края РФ представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Их агитируют подписать контракт на 3−5 месяцев военной службы.

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По данным украинского Генштаба за 464 дня полномасштабной войны в Украине Россия потеряла уже почти 210 тысяч своих солдат.

