Паника продолжается. Минобороны России заявило, что ВСУ «наступают» на фронте в 95 километров 12 мая, 13:45 Украинские военные возле Бахмута, 12 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Министерство обороны России утверждает, что 11 мая украинские военные якобы "наступали" на Соледарском направлении «на всей линии боевого соприкосновения протяженностью 95 километров».

Об этом заявил представитель ведомства Игорь Конашенков в пятницу, 12 мая, пишет пропагандистское агентство Интерфакс.

По его словам, подразделения ВСУ «совершили 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков и другая техника». В минобороны РФ утверждают, что все отразили и «не допустили прорывов обороны» оккупационных войск.

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Ранее Минобороны Украины подтвердило, что с начала недели военным ВСУ удалось продвинуться на Бахмутском направлении вперед на 2 км и не потерять за это время ни одной позиции в городе. То, что оккупантов отбросили на некоторых направлениях, подтвердил и президент Владимир Зеленский.

Вечером 11 мая российские Telegram-каналы централизованно начали разгонять информацию о якобы атаках украинской армии на разных направлениях и "начале контрнаступления". Однако вскоре эта волна сообщений быстро спала.

Комментируя эту истерику, замминистра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что вражеские войска наступают на востоке на нескольких направлениях, а ВСУ осуществляют оборону, которая включает также контрштурмы и активные действия.