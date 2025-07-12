Российская пропаганда запустила фейк об «охоте» Мерца на тюленя и белых медведей

В сети появилось видео, где канцлер Германии Фридрих Мерц якобы застрелил белую медведицу, ее детенышей и тюленя во время охоты в Канаде.

Как установило Deutsche Welle по результатам фактчекинга, это — очередная дезинформационная кампания, организованная российской пропагандистской группой.

По данным Bild, фейковая история распространялась через сайт Toronto Journal — ресурс без контактных данных, предположительно созданный исключительно для распространения дезинформации. «Журналисты», работающие на этом сайте, оказались вымышленными: их фото украли из реального канадского издания Toronto Star.

В фейковом видео, вероятно сгенерированном с помощью искусственного интеллекта, показано изображение Мерца с ружьем, стоящего возле мертвого тюленя. Далее демонстрируются тела белых медведей, а также интервью с якобы жителем инуитского поселка Корал-Харбор, который возмущается из-за «охоты» и обвиняет Мерца в нарушении местных законов.

Как отмечает Bild, единственный реальный факт во всей истории — это существование поселка Корал-Харбор на острове Саутгемптон, где действительно обитают белые медведи и есть другая арктическая фауна.

На фейк обратил внимание и исследовательский портал Gnida, специализирующийся на разоблачении российских информационных атак. По их данным, за кампанией стоит группа Storm-1516, которая уже неоднократно запускала фейковые нарративы относительно Камалы Харрис, Анналены Бербок, Владимира Зеленского и Олимпийских игр в Париже. Мерц также ранее становился мишенью — ему приписывали серьезные проблемы со здоровьем.

К организации дезинформации, по данным ряда американских СМИ, причастен также Джон Дуган — бывший заместитель шерифа из Флориды, который сбежал в Россию. Как пишет NewsGuard, он стал одной из ключевых фигур в глобальной сети российской пропаганды.