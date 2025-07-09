РФ признала Йельский университет «нежелательной организацией»

8 июля Генеральная прокуратура РФ включила один из самых престижных вузов мира — Йельский университет — в список так называемых «нежелательных организаций».

Об этом сообщает издание Politico.

В сообщении российской прокуратуры указано, что деятельность американского университета якобы представляет угрозу для «национальной безопасности и суверенитета» РФ. В частности, в учреждении утверждают, что учебное заведение «нарушает территориальную целостность России», «способствует ее международной изоляции» и «подрывает экономические основы государства».

Российское законодательство предусматривает полный запрет деятельности «нежелательных организаций» на территории страны. Физические лица, сотрудничающие с такими структурами или участвующие в их программах, могут быть осуждены до шести лет заключения.

Отдельное внимание в обосновании решения уделено Школе международных отношений Йельского университета. По заявлению прокуратуры, эта структура якобы «проводит обучение оппозиционных лидеров» и подготовку лиц, которые впоследствии участвуют в протестной деятельности на территории РФ.

В ведомстве также упомянули связи отдельных выпускников с «Фондом борьбы с коррупцией» — организацией, основанной покойным оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который умер в российской колонии в 2024 году. Прокуратура утверждает, что выпускники Школы использовали знания, полученные в США, для «эскалации протестной активности».