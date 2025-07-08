Россия внесла Йельский университет в список «нежелательных» за расследование похищения украинских детей

Генеральная прокуратура страны-агрессора России во вторник, 8 июля, внесла Йельский университет (США) в перечень«нежелательных» организаций. Об этом сообщает Настоящее Время.

В заявлении прокуратуры говорится, что деятельность одного из самых престижных вузов мира якобы направлена на «нарушение территориальной целостности России, усиление международной блокады и подрыв экономических основ государства».

Реклама

Также в ведомстве утверждают, что университет «оправдывает финансирование на дискредитацию российской власти» и, в частности, проводит обучение «оппозиционных лидеров иностранных государств» на базе Школы международных отношений.

Кроме того, Йельский университет обвиняют в правовом сопровождении инициатив по изъятию российских активов за рубежом и призывах к усилению санкций против РФ.

Одно из подразделений университета собирало доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Это подразделение прекратило работу с 1 июля после сокращения финансирования администрацией президента США Дональда Трампа. Перед закрытием лаборатория передала собранные материалы правительствам Украины и США.

После включения в перечень «нежелательных» организаций любое сотрудничество с Йельским университетом в России запрещено. За участие в его деятельности лицам грозит административная или уголовная ответственность.

В июне исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета Натаниэль Реймонд сообщал, что около 35 тысяч украинских детей, которые считаются без вести пропавшими, могут удерживаться в России или на временно оккупированных территориях.

По данным инициативы Bring Kids Back, на данный момент удалось вернуть 1366 детей. В то же время по оценкам исследователей, количество незаконно удерживаемых может достигать десятков тысяч.

Украинская делегация во время переговоров в Стамбуле 2 июня передала представителям страны-агрессора список с почти 400 детьми, похищенными из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ответ россияне предложили «наработать до 10 детей».

«Мы им сказали, что вы украли 20 тысяч, а они сказали, что мы не украли 20 тысяч, максимум вопрос о сотнях. Обиделась ли наша команда на это? А я, честно говоря, не обижаюсь. Я думаю, что это важная фиксация не количества, а самого факта, что они соглашаются, что они украли детей… Факт зафиксирован», — сказал глава государства.

16 июня Зеленский сообщил, что Россия предлагала Украине обменивать депортированных украинских детей на своих военных.

По состоянию на 16 июня Украина подтвердила незаконный вывоз более 19 тысяч детей.