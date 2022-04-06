У берегов Турции снова обнаружили морскую мину

6 апреля, 16:44
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Мины у берегов Турции начала находить с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Anastasiia Abramtsova/Unsplash)

Мины у берегов Турции начала находить с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Anastasiia Abramtsova/Unsplash)

У берегов Турции в Черном море патруль обнаружил морскую мину.

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Как сообщили в Минобороны страны, мину зафиксировали у острова Кефкен.

«У Кефкена был обнаружен объект, похожий на мину, впоследствии из самолета морского патруля он был идентифицирован как мина. Территория охраняется, на месте работает команда группы подводной обороны командования ВМС Турции», — отметили там.

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На данный момент проводится операция по ее обезвреживанию.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1511659069559525379

19 марта стало известно, что Россия могла заминировать рекомендованные пути в Черном море от Босфора до Одессы. Украинские эксперты узнали, что морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе «подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море».

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22 марта управление навигации, гидрографии и океанографии ВМС Турции предупредило о возможном дрейфе мин в Черном море, в том числе вблизи Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

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26 марта недалеко от пролива Босфор турецкие власти обезвредили дрейфующую мину.

Мины, выпущенные Россией в Черном море, находят также у берегов Румынии и Болгарии.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Турция Черное море Минирование Война России против Украины

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