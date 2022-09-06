«Отчаяние Москвы». США выяснили, что Россия закупает снаряды в КНДР: эксперты подозревают «массивный провал» всего российского ВПК 6 сентября, 11:35 Боевики «ЛНР» возле советской гаубицы 2А65 Мста-Б, Луганская область. По данным разведки США, России приходится закупать в КНДР даже простейшие боеприпасы для артиллерии (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным разведки США, Россия покупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» в Северной Корее, что может свидетельствовать как об ударе западных санкций по военно-промышленному комплексу РФ, так и о ее неспособности производить достаточное количество даже простейшего оружия для войны с Украиной.

Об этом пишет New York Times, анализируя новую порцию рассекреченной информации, которую разведсообщество США решило предать гласности.

«После некоторого затишья в раскрытии [разведданных] американское правительство снова начало рассекречивать информацию, чтобы привлечь внимание к проблемам российской армии, включая недавние разведданные о покупке иранских беспилотников и проблемах российской армии с набором солдат», — напоминает американское издание.

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По мнению чиновников США, решение России обратиться к странам-изгоям — Ирану, а теперь и КНДР — является признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, мешают Москве полноценно обеспечивать свою армию необходимой техникой и боеприпасами.

Вашингтон пока не озвучивает точные данные о том, какое именно вооружение Россия закупает в КНДР, когда произошли эти закупки и каков их объем. Однако официальный представитель США дал понять, что речь идет о ракетах малой дальности и артиллерийских снарядах, помимо которых, РФ, вероятно, попытается дополнительное закупить еще некое северокорейское оборудование в будущем. В КНДР имеются обширные запасы боеприпасов, хотя состояние снарядов остается неясным, пишет издание.

Оценки военных специалистов, с которыми пообщались журналисты NYT, однозначны: закупки вооружения в КНДР говорят о серьезных проблемах в российской армии.

«Кремль должно тревожить то, что ему вообще приходится покупать что-либо в Северной Корее», — говорит Мейсон Кларк, руководитель группы по российской тематике в Институте изучения войны.



Официальный представитель США заявил, что новая сделка с КНДР свидетельствует «об отчаянии Москвы». А Фредерик Каган, военный эксперт Американского института предпринимательства, полагает, что обращение за военной помощью к Северной Корее является признаком того, что Россия, по-видимому, не в состоянии производить даже простейшую технику, необходимую для ведения войны против Украины.

«Единственная причина, из-за которой Кремлю приходится покупать артиллерийские снаряды или ракеты у КНДР или у кого-либо еще, заключается в том, что Путин не желает или не может мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом базовом уровне», — убежден Каган.

В то же время он усомнился, что закупки артиллерийских снарядов в Северной Корее связаны с экспортными ограничения на поставки западного оборудования в РФ. В 152-миллиметровых артиллерийских снарядах или ракетах для реактивных установок, схожих с советской Катюшей, которые производятся в Северной Корее, нет ничего высокотехнологичного, напоминает Фредерик Каган.



Однако американские чиновники уверяют, что если говорить о способности России восстанавливать свои вооруженные силы после существенных потерь в Украине, то санкции Европы и США оказались достаточной эффективными. Прежде всего из-за того, что заблокировали Москве возможность покупать оружие или электронику для производства нового.



Москва надеялась, что Китай будет готов нарушить эти санкции и продолжит снабжать российскую армию, напоминает NYT. Однако до сих пор Пекин соблюдает экспортные ограничения и не пытается продавать в РФ ни военную технику, ни ее компоненты. В США уже неоднократно предупреждали Китай, что если Semiconductor Manufacturing International Corporation — крупнейший китайский производитель компьютерных микросхем — или другие компании нарушат санкции против России, США лишат их доступа к американским технологиям, которые необходимы китайским компаниям для производства полупроводников.



В итоге России пришлось сосредоточить свои усилия на заключении сделок с Ираном и Северной Кореей — странам, которые также находятся под жесткими санкциями Запада и ничего не теряют от сотрудничества с РФ.

Однако любая сделка по закупке оружия у Северной Кореи со стороны России стала бы нарушением резолюций ООН, направленных на сдерживание военной мощи Пхеньяна.

Ограничение цепочки военных поставок России является ядром американской стратегии по ослаблению Москвы, констатирует NYT. За последние несколько месяцев как ход войны в Украине, так и новые рассекреченные разведданные США показали, что Россия испытывает проблемы с высокотехнологичным вооружением. «Российские запасы высокоточного оружия истощаются, что вынуждает генералов реже полагаться на ракеты и вместо этого строить свою стратегию вокруг жестоких артиллерийских обстрелов, опустошающих города в восточных регионах Украины», — напоминает NYT.

Новая информация о том, что Россия нуждается в большем количестве боеприпасов для артиллерии «является признаком того, что проблемы с обеспечением у Москвы, вероятно, глубже, чем только дефицит высокотехнологичных компонентов для современных танков или высокоточных ракет». Если Россия ищет артиллерийские снаряды в Северной Корее, то, вероятно, уже испытывает их нехватку либо может столкнуться с ней в ​​будущем, а ее промышленность, похоже, не может покрыть все потребности войны.

«Очень вероятно, что это свидетельствует о массивном провале российского военно-промышленного комплекса, который, вероятно, уже пустил глубокие корни и будет иметь очень серьезные последствия для российских вооруженных сил», — считает Каган.

NYT также напоминает о недавних признаках того, что эффективность некоторых российских артиллерийских снарядов снизилась из-за проблем с хранением или плохого обслуживания арсеналов боеприпасов. «Чтобы наиболее эффективно поражать войска противника, артиллерийские снаряды разрываются в воздухе, непосредственно перед тем, как упасть на землю. Однако воронки от российских артиллерийских ударов, зафиксированные летом, показали, что многие из их снарядов разрывались на земле, уменьшая ущерб для украинских окопов», — пишет издание.

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