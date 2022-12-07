«Острый дефицит поставок». Россия заказала сотни беспилотников и ракет у Ирана — СМИ 7 декабря, 14:43 Иранский дрон в Украине (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников, сообщает Zeit со ссылкой на источники в ООН.

Собеседник издания заявил, что Иран планирует увеличить поставки вооружения в РФ, однако они вряд ли еще отгружены.

«Мы знаем, что Иран планирует увеличить свои поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет в Россию в значительных количествах… Я не думаю, что они еще отгружены, но они явно есть в книгах заказов», — сказал он.

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Также в материале говорится, что правительство в Москве хочет «противодействовать острому дефициту военных поставок», поэтому и продолжает сотрудничество с Ираном. Журналисты уточняют, что речь может идти сотнях снарядов и беспилотников.

6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов этого типа у Тегерана.

Ранее американские СМИ сообщали, что власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В украинской разведке считают, что Иран согласился передать России тысячу единиц военной техники, но речь, по их даннным, идет не только о ракетах, а и о иранских дронах.