Огрызко объяснил, почему не считает, что за покушением на Прилепина стоят российские спецслужбы 8 мая, 20:12 Автомобиль, в котором подорвали Захара Прилепина (Фото:REUTERS/Anastasia Makarycheva)

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко объяснил, почему не считает, что за покушением на российского террориста и пропагандиста Захара Прилепина стоят российские спецслужбы.

«На самом деле это преступник, который сам признает, что он убивал. Он в интервью говорит, что его не мучают фотографии, кого он замучил и убил; это все глупости, вещи для слабонервных, он герой и все остальное. Он, собственно, пришел с повинной, как говорится, и за свои преступления сейчас наказан. Может быть, не до конца. Но для того чтобы все остальные Прилепины и им подобные поняли, что они могут быть следующими, это чрезвычайно полезная история», — отметил Огрызко в эфире Radio NV.

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Он также выразил мнение, что «российским властям сейчас не до Прилепиных и даже не до Гиркиных».

«Посмотрите, что публично позволяют себе „вагнеровцы“ и те, которые якобы идут в том, что называется общая российская политика. Если публично министра обороны, начальника Генерального штаба России обвиняют, матерят, то, пожалуй, прежде всего я бы убрал таких людей, как [главарь ЧВК Вагнер] Пригожин. Вместе с тем, этого не происходит, потому что масштаб проблем не тот», — сказал экс-глава МИД Украины.

По словам Огрызко, Москава не готова «тратить силы» на Прилепина или Пригожина из-за ситуации на фронте.

«Если он вдруг посыплется, то нужны будут даже те же Гиркины, Пригожины и все остальные, которые хоть что-то смогут сделать, помочь», — объяснил он.

5 мая основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов «вагнеровцев», якобы погибших за день, 4 мая. Он также обматерил руководство российской регулярной армии, обвинив его в нехватке боепприпасов и пригрозил до 10 мая вывести ЧВК Вагнер из Бахмута.



8 мая Пригожин заявил, что генерал Сергей Суровикин, которого понизили после провалов на поле боя, будет заниматься вопросом поставки боеприпасов наемникам ЧВК Вагнера в Бахмуте.

6 мая в Нижегородской области РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. В результате водитель Прилепина, а сам он получил тяжелые ранения.

Ответственность за попытку ликвидации Прилепина взяло на себя партизанское движение Атеш.

В России подрыв автомобиля Прилепина назвали "терактом", а впоследствии заявили о задержании подозреваемого в покушении Александра Пермякова, которому предсказуемо приплели украинское гражданство и связи с украинскими спецслужбами.

В Офисе президента Украины намекнули, что за подрывом автомобиля Прилепина может стоять Кремль.