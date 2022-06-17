Россия вывозит украденное в Украине зерно в Сирию — Maxar 17 июня, 05:07 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разворовывают украинские зерно прошлого урожая (Фото:@despierres-cecile/pexels)

Американская компания Maxar показала снимки, на которых суда под российским флагом перевозили украденное в Украине зерно и доставляли его в Сирию.

Об этом сообщает Maxar и Reuters.



Как отмечается, на изображениях Maxar показаны два балкера (суда для перевозки грузов насыпью) под российским флагом, пришвартованные в оккупированном Россией Севастополе в мае и загруженные зерном.

Видео дня

Фото: maxar

Через несколько дней спутники Maxar сделали снимки этих кораблей уже пришвартованных в Сирии с открытыми люками и полуприцепами, готовыми вывезти зерно.

Фото: maxar

Компания заявила, что на другом июньском снимке также видно другое судно, загружаемое зерном в Севастополе.

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