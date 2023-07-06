Россия высылает девять финских дипломатов и закрывает генконсульство: в Финляндии ответили 6 июля, 17:12 Президент Финляндии Саули Нийнисте ответил на такие действия России (Фото:Сеппо Самули/Лехтикува/via REUTERS)

Министерство иностранных дел России объявило о высылке девяти финских дипломатов и прекращении работы генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил МИД РФ в Telegram.

В МИД РФ отметили, что 6 июля во внешнеполитическое ведомство РФ вызвали посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Ему сообщили, что из-за высылки в июне 2023 года девять представителей российских зарубежных учреждений из Финляндии, девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генерального консульства в Санкт-Петербурге были объявлены «persona non grata».

Видео дня

Кроме того, МИД РФ высказал ряд претензий к Финляндии. В ведомстве недовольны разрывом между странами торгово-экономических и межрегиональных связей, а также созданием препятствий для функциональной деятельности российских представительств в Финляндии, включая сокращение их персонала.

Россияне также сообщили о «национальной дискриминации» со стороны Финляндии в вопросах выдачи въездных виз.

В заявлении МИД РФ сказано, что «обсуждаемые параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности РФ».

Также в российском ведомстве критикуют поставки Финляндией оружия Украине и назвала такие действия «враждебными для страны».

Президент Финляндии Саули Нийнисте ответил на такие действия РФ в Twitter и назвал меры «жестким и асимметричным ответом на решение Финляндии о высылке». Он отметил, что проводит консультации с лидерами партий правящей коалиции о проведении аналогичных мероприятий.