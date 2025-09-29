Путин вывел Россию из Европейской конвенции по предотвращению пыток: что это значит

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 29 сентября, подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток . Об этом сообщает DW .

Как говорится в публикации, ранее эту инициативу внес в Госдуму сам Путин. Депутаты одобрили ее единогласно. DW отмечает: принятие закона кремлевский режим объяснял тем, что с декабря 2023 года РФ не имеет своего представителя в Европейском комитете по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Правозащитный проект Первый отдел подчеркивает, что после выхода из конвенции Россия «больше не будет обязана допускать международных инспекторов в свои тюрьмы».

«Фактически исчезает независимый внешний контроль за условиями содержания. Все останется только на совести ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний — ред.) и российских судов. Международного давления станет меньше», — говорят правозащитники.

16 марта 2022 года Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства. Однако с тех пор Москва до сих пор формально оставалась членом Европейского комитета по предотвращению пыток.

25 августа 2025 года появился проект постановления российского премьер-министра Михаила Мишустина о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.

26 сентября ОБСЕ обнародовала отчет, в котором задокументированы систематические случаи пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны России.