Ни дня без лжи: Российский телеканал выдал кадры разрушенной многоэтажки в Умани за «обстрел украинцами Донбасса» — видео 29 апреля, 21:36 Разрушена многоэтажка в Умани, в которой российская ракета убила 23 человека (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Российский телеканал Россия 1 выдал видеокадры разрушенной российской ракетой многоэтажки в Умани Черкасской области за якобы «обстрел украинской армией оккупированного Донбасса».

Об этом сообщил телеканал Настоящее время.



«Украинские боевики сегодня ночью снова обстреляли территорию Донбасса», — утверждают российские пропагандисты, показывая кадры дома в Умани, где российской ракетой были убиты 23 человека.

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В пятницу, 28 апреля, Россия совершила новую массированную атаку украинских городов. В Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки. В результате атаки погибли 23 человека, среди них шестеро детей.