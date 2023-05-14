В британской разведке ставят под вопрос эффективность координации российских войск в Украине в их нынешнем состоянии 14 мая, 11:33 Мобилизированные в российскую армию ждут отправки на платформе вокзала в оккупированном Севастополе, ноябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российская армия испытывает нехватку опытных военных и не может создать оперативный резерв, в результате чего окупать вряд ли смогут эффективно координировать свои войска в Украине.

Об этом говорится в свежем отчете Министерства обороны Британии в Facebook.

Как отмечают аналитики, на бумаге российская Объединенная группировка войск в Украине организована так же, как силы вторжения 446 дней назад. Группировка по-прежнему насчитывает более 200 тысяч человек, объединенных в около 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск.

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Российские силы по-прежнему испытывают трудности с ограниченной свободой проведения воздушных операций.

Однако в феврале 2022 года они состояли из профессиональных солдат, были в основном оснащены достаточно современными транспортными средствами и регулярно проводили обучение, стремясь к сложным совместным операциям.

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"Сегодня же российские силы состоят в основном из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше зависят от устаревшего оборудования. Многие их подразделения сильно недоукомплектованы. Они регулярно проводят только очень простые пехотные операции", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что критически важно то, что вряд ли Объединенной группировке войск удалось создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на возникающие оперативные вызовы. Вряд ли эта организация сможет эффективно координировать крупномасштабные военные действия вдоль 1200-километровой линии фронта в условиях стресса.

Украинский Генштаб сообщал, что все чаще поступает информация о низком уровне морально-психологического состояния личного состава противника.

Около 50% личного состава врага не имеют возможности оформить платежные карты и опасаются, что в случае их гибели, их средства не достанутся семьям.