Россия впервые атаковала Украину из Каспия, это говорит о проблемах с логистикой у оккупантов — Гуменюк
Оккупантам сложнее доставлять запасы ракет на Черноморское побережье (Фото:facebook.com/okPivden)
Войска РФ впервые применили ракетоносители из Каспия во время массированного обстрела Украины 31 декабря. Это свидетельствует о проблемах с логистикой у оккупантов.
Об этом сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.
«Характерным для вчерашнего ракетного обстрела было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано», — сказала она.
Гуменюк предположила, что оккупантам сложнее доставлять запасы ракет на Черноморское побережье.
«Это говорит о том, что удержание под огневым контролем логистики, на Левобережье в том числе, нам удается достаточно удачно», — добавила она.
31 декабря Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. В Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве раздались взрывы. Есть погибшие и раненые, повреждены гражданские объекты.
Ранее в разведке сообщали, что у РФ осталось крылатых ракет на два-три мощных массированных удара по Украине.