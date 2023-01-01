Россия впервые атаковала Украину из Каспия, это говорит о проблемах с логистикой у оккупантов — Гуменюк 1 января, 15:28 Оккупантам сложнее доставлять запасы ракет на Черноморское побережье (Фото:facebook.com/okPivden)

Войска РФ впервые применили ракетоносители из Каспия во время массированного обстрела Украины 31 декабря. Это свидетельствует о проблемах с логистикой у оккупантов.

Об этом сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

«Характерным для вчерашнего ракетного обстрела было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано», — сказала она.

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Гуменюк предположила, что оккупантам сложнее доставлять запасы ракет на Черноморское побережье.

«Это говорит о том, что удержание под огневым контролем логистики, на Левобережье в том числе, нам удается достаточно удачно», — добавила она.

31 декабря Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. В Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве раздались взрывы. Есть погибшие и раненые, повреждены гражданские объекты.

Ранее в разведке сообщали, что у РФ осталось крылатых ракет на два-три мощных массированных удара по Украине.