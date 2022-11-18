Россия, возможно, держала запас крылатых ракет для войны против НАТО — NYT

18 ноября, 19:19
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Кремль, Москва (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

Кремль, Москва (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

Россия, возможно, держала некоторое количество крылатых и баллистических ракет в резерве на случай войны против стран НАТО, сообщает The New York Times.

Вероятно, эти ракеты были использованы для ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Военный эксперт Марк Канчиан отметил, что по мнению многих военных стран НАТО Россия уже давно держит запас различного вооружения на случай войны со странами НАТО.

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«Похоже, у них есть аргументы против предполагаемой атаки НАТО, что мы сочли бы абсурдным, но они рассматривают это как реальную возможность», — отметил Канчиан.

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Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ заявил, что украинцам необходимо понять — за них не будет воевать НАТО.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Белом доме заявили, что «пока не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия НАТО Российская агрессия Россия-НАТО Война России против Украины

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