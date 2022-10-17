Россия вооружает своих военных зенитными установками 70-летней давности

17 октября, 23:56
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AZP-57 (Фото:Скриншот видео Defense of Ukraine / Twitter)

AZP-57 (Фото:Скриншот видео Defense of Ukraine / Twitter)

Россия вооружает своих военных зенитными установками 70-летней давности AZP-57.

Об этом сообщает Минобороны Украины, публикуя видео транспортировки установок.

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«Встреча на перекрестке. Пока украинская армия осваивает IRIS-T, NASAMS, Aspide, террористическое государство получает со своих складов зенитные установки 70-летней давности AZP-57. Украина уверенно шагает в будущее. Империя возвращается туда, где ей и место, — в прошлое», — прокомментировали видео в министерстве.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceU/status/1582075419335225344?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1582075419335225344%7Ctwgr%5Eb1f60886a320e6e15efdb5304584151c631ec305%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Frossiya-voorujaet-svoih-voennyh-zenitnymi-ustanovkami-70-letney-davnosti-azp-5-video

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам Алексея Резникова, первым на повестке дня был вопрос усиления ПВО.

Президент Владимир Зеленский после Рамштайна заявил, что заседание было довольно продуктивным и есть «позитивные новости», связанные с передачей защитникам Украины современной артиллерии.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооружение Армия России Война России против Украины

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