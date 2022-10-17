Россия вооружает своих военных зенитными установками 70-летней давности 17 октября, 23:56 AZP-57 (Фото:Скриншот видео Defense of Ukraine / Twitter)

Россия вооружает своих военных зенитными установками 70-летней давности AZP-57.

Об этом сообщает Минобороны Украины, публикуя видео транспортировки установок.

«Встреча на перекрестке. Пока украинская армия осваивает IRIS-T, NASAMS, Aspide, террористическое государство получает со своих складов зенитные установки 70-летней давности AZP-57. Украина уверенно шагает в будущее. Империя возвращается туда, где ей и место, — в прошлое», — прокомментировали видео в министерстве.

Видео дня

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам Алексея Резникова, первым на повестке дня был вопрос усиления ПВО.

Президент Владимир Зеленский после Рамштайна заявил, что заседание было довольно продуктивным и есть «позитивные новости», связанные с передачей защитникам Украины современной артиллерии.