Россия внесла Bellingcat и The Insider в черный список

26 июля, 20:24
Микрофон (Фото:richardkhuptong / pixabay)

Микрофон (Фото:richardkhuptong / pixabay)

Проект по расследованию Bellingcat, оппозиционное издание The Insider и чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы внесены в список нежелательных организаций, который ведет Минюст России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«26 июля 2022 г. минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd. (Великобритания); Stichting Bellingcat (Нидерланды); The Insider (Латвия); Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute) (Чехия)», — говорится в сообщении.

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В то же время, объясняется, что решение о предоставлении им такого статуса было вынесено еще 13 июля 2022 года.

По состоянию на 26 июля, в списке «нежелательных» в России организаций — 60 пунктов.

Нежелательным организациям запрещена деятельность на территории России под угрозой административного и уголовного наказания. Сотрудничество с такими организациями также является основанием для уголовного преследования. Кроме того, Роскомнадзор может потребовать от СМИ удалить публикации на основании материалов нежелательных организаций.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Bellingcat Война России против Украины

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