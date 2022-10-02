Россия, вероятно, следила за полигоном в Германии, где тренируются украинские военные 2 октября, 15:58 Отмечено, что беспилотников возле тренировочного полигона было не менее десяти (Фото:armyinform.com.ua)

В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестные лица, вероятно, пытались с помощью дронов шпионить за тренировочным полигоном Бундесвера Вильдфлекен, где украинские военные обучаются на бронеавтомобилях Dingo.

Эту информацию Минобороны Германии подтвердило в комментарии Business Insider.



В ведомстве подтвердили, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от военного полигона на границе между Баварией и Гессен была проведена полицейская операция, расследование продолжается.



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От источников в сфере безопасности Business Insider узнал, что беспилотников возле тренировочного полигона было не менее десяти. При этом утверждается, что "никакой опасности для общественности в любое время не было".

Кто стоит за вероятной слежкой за тренировками украинских военных в министерстве не сообщили, но неофициально подозревают, что это может быть Россия.



26 августа немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на контрразведку MAD сообщило, что российские агенты следили за военными объектами вблизи города Идар-Оберштайн, а также в районе Графенвера, где инструкторы из США и Германии обучали украинцев.