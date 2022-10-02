Россия, вероятно, следила за полигоном в Германии, где тренируются украинские военные

2 октября, 15:58
Поделиться:
Отмечено, что беспилотников возле тренировочного полигона было не менее десяти (Фото:armyinform.com.ua)

Отмечено, что беспилотников возле тренировочного полигона было не менее десяти (Фото:armyinform.com.ua)

В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестные лица, вероятно, пытались с помощью дронов шпионить за тренировочным полигоном Бундесвера Вильдфлекен, где украинские военные обучаются на бронеавтомобилях Dingo.

Эту информацию Минобороны Германии подтвердило в комментарии Business Insider.

В ведомстве подтвердили, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от военного полигона на границе между Баварией и Гессен была проведена полицейская операция, расследование продолжается.

Видео дня

От источников в сфере безопасности Business Insider узнал, что беспилотников возле тренировочного полигона было не менее десяти. При этом утверждается, что "никакой опасности для общественности в любое время не было".

Кто стоит за вероятной слежкой за тренировками украинских военных в министерстве не сообщили, но неофициально подозревают, что это может быть Россия.

Читайте также:
«Очень опасная война». Шольц объяснил, почему Германия не отправляет Украине танки

26 августа немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на контрразведку MAD сообщило, что российские агенты следили за военными объектами вблизи города Идар-Оберштайн, а также в районе Графенвера, где инструкторы из США и Германии обучали украинцев.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Военные учения Шпионаж Германия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Слежка Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X