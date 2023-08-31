Санкции в действии. В РФ начался дефицит топлива для сбора урожаев — Reuters 31 августа, 18:15 В РФ начался внутренний дефицит топлива для сбора урожаев (Фото:REUTERS/Alexander Natruskin/File photo)

В стране-агрессоре РФ начался внутренний кризис на рынке топлива, что влияет на сборы урожая в южных регионах, пишет Reuters со ссылкой на неназванных российских трейдеров.

Трейдеры назвали три главные причины, по которым ситуация на рынке топлива значительно ухудшилась:

ремонты на нефтеперерабатывающих заводах;

перегруженность железных дорог;

падение рубля, стимулирующее экспорт топливных продуктов ( нефти и бензина).

Один из трейдеров сообщает, что топлива марки А-92 пока нет в розничной продаже в Краснодарском крае, Адыгее и Астрахани. Бензина А-95 и дизтоплива «практически нет». Второй трейдер добавляет, что уже две недели в Самарской области дизель не продают как на нефтебазах, так и в розничной продаже.

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В то же время российские власти, как пишет издание, уверяют в отсутствии дефицита. Однако в письменном ответе для агентства неназванный генеральный директор одного из российских агрохолдингов сообщил, что есть нехватка топлива, а цены «выросли в диапазоне от 10% до 20%».

Медиа добавляет, что цены на оптовую продажу дизтоплива начали резко расти еще в июле. Сейчас цены на бирже за это топливо уже подскочили до $700 долларов за тонну, что на 25% дороже, чем это было два месяца назад. Один из владельцев нефтебазы в РФ сообщил СМИ, что не покупают топливо, ведь «цены сумасшедшие».