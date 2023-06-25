Под Москвой произошел взрыв и пожар возле железнодорожной станции — видео 25 июня, 20:57 Кадр видео пожара в подмосковной Балашихе (Фото:Кадр видео Осторожно, Москва via Telegram)

В подмосковной Балашихе произошел пожар возле железнодорожной станции Горенки.

«Очевидцы говорят, что перед возгоранием слышали звуки взрыва», — сообщил Telegram-канал Осторожно, Москва, опубликовав также несколько видео пожара.

В МЧС РФ заявили, что сообщение о пожаре поступило в 17:59.

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«Поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Балашиха, Объездное шоссе, владение 4. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семеро человек», — говорится в сообщении российского ведомства.

Осторожно, Москва со ссылкой на МЧС РФ пишет также, что горят четыре гаража и пристройка, пожар локализировали на площади 162 квадратных метра и ликвидировали в 20:19.

