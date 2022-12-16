«Практически с конвейера». На удары по Украине Россия тратит ракет больше, чем может пополнить — спикер ВВС

16 декабря, 17:20
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Российская ракета (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российская ракета (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Некоторые ракеты, которые Россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера. Враг тратит на удары больше запасов, чем может пополнить.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала Киев.

Он уточнил, что такие ракеты украинские военнослужащие начали фиксировать летом и осенью.

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«На российских ракетах есть дата маркировки. Некоторые типы ракет уходят фактически с конвейера. Например, выпущены летом, осенью. Это Калибр и Х-101. Возможно, Искандер. Они тратят больше запасов, чем пополняет производство», — заявил Игнатий.

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По его словам, показатель ракетного дефицита в России можно еще усилить, если ввести против врага более жесткие санкции, которые будут контролироваться международным сообществом.

В результате новой массированной атаки РФ 16 декабря были повреждены объекты критической инфраструктуры на востоке и юге Украины.

Кроме того, есть также пострадавшие среди мирного населения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что 16 декабря российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из которых были уничтожены силами и средствами зенитных ракетных войск и противовоздушной обороны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Ракеты Война России против Украины

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