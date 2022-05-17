«Это уже констатация факта». Российским оккупантам не удается окружить украинские силы на Донбассе — интервью с экспертом 17 мая, 17:22 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб)

В ближайшие дни будут продолжаться отчаянные попытки россиян окружить украинских военных на востоке, но данные планы уже провалились, рассказал Радио НВ Сергей Грабский, военный эксперт.

— О восточном фронте. Оккупанты пытались продвигаться в направлении Северодонецка, но их отбили. Состояние дел? Как бы вы охарактеризовали ситуацию?

— Да, на сегодняшний день ситуация продолжает оставаться очень напряженной. И именно на Луганщине и Донбассе противник упорно пытается все же решить свои задачи, которые заключаются в окружении нашей северодонецкой группы войск для того, чтобы выйти на границы Луганской области и продолжать попытки атаковать, разгромить наши войска в районе Славянска, Краматорска. Это ему совершенно не удается, но попытки он свои пока не оставляет. Несмотря на то, что бросая в бой все новые и новые подразделения, он не добивается никакой цели. И мы будем наблюдать такое же явление, такие отчаянные попытки еще несколько дней. Но надеюсь, что все же наступательный порыв противника ослабнет, потому что невозможно совершать атаки в течение месяца, не имея никакого успеха или имея такой успех, который нивелируется теми потерями, которые понес враг. Но да, вы правы, ситуация продолжает оставаться очень напряженной, и противник отчаянно пытается прорваться по всем направлениям безуспешно.

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— Можем ли мы позволить себе определенную надежду, что начальная цель об окружении украинских защитников на Донбассе — это уже забытое дело, что большого котла или большого окружения россиянам уж точно не достичь?

— Это не надежда, это уже констатация факта, что противнику не удалось добиться своей основной цели, окружить наши войска на Донбассе в целом. Более того, ему не удается и минимальная цель на сегодняшний день — окружить наши войска в районе Северодонецка и Лисичанска, несмотря на отчаянные попытки и попытки продвинуться в любом направлении. То есть мы видели эти многократные попытки продвинуться от Попасной, но, как мы говорили, противник почему-то мыслит категориями ХХ века, думая, что прорвав нашу линию обороны на Попасную, он выйдет на оперативное пространство. Вместо этого он столкнулся с отчаянными оборонительными действиями наших войск за Попасной, и снова ввязался в такие уличные бои. Он пытается обстреливать Бахмут, Соледар, но на этом направлении так же не добивается успехов. То есть фактически можем уже с более или менее высокой вероятностью говорить, что противнику не удалось даже минимальное оцепление наших войск на востоке Украины.

— Уже все больше сообщений, что те же популярные гаубицы М-777, они распределены между разными украинскими частями, и, соответственно, повсюду эффективно работают. Уже было подтверждение об эффективной работе этих гаубиц. Как бы вы охарактеризовали баланс сил между украинскими защитниками и российскими оккупантами благодаря иностранному оружию?

— Вы знаете, здесь нужно разделить немного. То есть, если мы говорим о физических единицах, пока надо понимать, что противник имеет неопределенное, но чисто арифметическое преимущество. В то же время постоянно усиливаясь западными образцами оружия, наши подразделения имеют уже так называемое оперативное преимущество, нанося удары в глубину боевых порядков противника и свидетельством того является уничтожение складов боеприпасов под Изюмом, под Херсоном, где наши ребята нанесли очередной удар по Чернобаевке. И потому можно уже говорить о том, что это оружие, скажем так, предоставляет уже все больше и больше качественных преимуществ для наших войск и позволяет нам выполнять более расширенный спектр боевых задач, уничтожая противника на расстоянии, с которого он не может нанести нам удары. И этого оружия пока немного, нужно это понимать. Это только начало нашей работы, нашей боевой работы, но надеемся, уверенность, что чем больше будет такого оружия, тем эффективнее мы будем его использовать, тем быстрее перейдем к более активным контрнаступательным действиям.

— К южному фронту перейдем, к обзору ситуации там. Что самое важное нужно отметить?

— На южном фронте мы наблюдаем безумные обстрелы противника в том же направлении, фактически мы теперь говорим о том, что противник пытается от Марьинки и Васильевки на берегу Днепра продолжать свои активные действия. Но это только говорят о том, что они распыляют свои усилия, пытаясь найти любую щель в нашей обороне и продолжают удары. Резких изменений в ситуации нет, они в районе Новоселки, что в районе Орехово так и не продвинулись нигде. То есть мы сейчас имеем там определенный баланс сил, когда противник уже не может атаковать, мы еще пока не переходим в контрнаступление, потому что надо понимать, что мы должны подготовить эти усилия. Что касается Херсонского направления, там также продолжаются обстрелы противника, но там фактически любые атакующие действия противника исключены, и противник переходит прямо к обстрелам наших населенных пунктов таких, как Александровка, которая находится на территории Херсонской области на берегу Черного моря, и Нововоронцовка. То есть это населенный пункт, который также находится на границе между Днепропетровской и Херсонской областью. Но констатация такова, что противник уже не проводит там активных наступательных действий, пытаясь закрепиться на позициях, чтобы сделать невозможным прорыв наших подразделений в сторону Херсона или Новой Каховки.

— Вот ситуация вокруг острова Змеиный с военной точки зрения, какова она сейчас? И как важен контроль над этим островом?

— Вы знаете, начну с конца. Контроль над этим островом чрезвычайно важен, потому что если вы посмотрите на карту, вы увидите, что остров Змеиный фактически находится на пути морских коммуникаций, ведущих из Одессы в порты Варны, в Босфорский пролив. Таким образом фактически контролирующий Змеиный блокирует возможность прохождение в том числе гражданских судов по тем направлениям, то есть это блокада. Кроме того, если посмотреть на карту, мы будем видеть, что остров Змеиный находится как раз напротив дельты Дуная. То есть он контролирует также выход из Дуная. Именно поэтому противник уделяет такое просто колоссальное внимание этому острову с целью удержать контроль над западной и северо-западной частью Черного моря. Без контроля над этим, без установления в том числе так называемой противовоздушной защиты, они не смогут обеспечить разграбление наших природных ресурсов, которые заключаются в том, что они выкачивают просто наш украинский газ из шельфа. Кроме того, следует понимать, что этот остров может быть использован, как точка радиоэлектронной, радиотехнической разведки, ведь с этого расстояния можно сканировать территорию Румынии, на которой находятся в том числе и американские войска, и Южную Бессарабию, входящую в состав Украины. И кроме того, перебрасывание на этот остров дополнительных сил и средств противовоздушной обороны, как я уже говорил, оно создает угрозу нанесения ударов кораблями Черноморского флота России по югу Украины, в частности, по Одессе. Поэтому важность этого острова исключительна с точки зрения стратегии, и Россия делает все для того, чтобы удержаться на этом клочке земли.

— Возможность и угроза атак с моря, насколько она все еще высока?

— Угроза с моря сохраняется. Зато благодаря активным и умелым действиям наших ракетчиков можно сказать, что мы можем практически исключить проведение морского десанта против нашего побережья, потому что противник просто уже не имеет достаточного количества кораблей. И не считая того, хоть какое сосредоточение таковых кораблей вызовет однозначную реакцию с нашей стороны, и поражение этих кораблей будет безусловным. Вместо этого следует понимать, что противник использует свои плавсредства для нанесения ракетных ударов по нашей территории, и такая угроза сохраняется. Например, мы знаем, что наиболее опасно нанесение ударов с подлодок. Потому что между временем засечки выстрела и попаданием проходит немного времени, и реакция ПВО может не всегда быть успешной. Поэтому такая угроза именно ракетных обстрелов сохраняется. В то же время другие виды операций противник уже немного опасается проводить.

— А на какие события еще обращать внимание в ближайшее время? Что держать в фокусе?

— В ближайшее время нас будут больше всего интересовать события на севере и юго-востоке от Харькова, где наши войска упорно продвигаются к государственной границе, и надо понимать, что нанесение ударов по коммуникациям в районе Волчанска, Большого Бурлука и Купянска может серьезно поставить под угрозу действия противника на изюмском направлении, собственно, как и продвижение наших войск в сторону Изюма, которое сейчас осуществляется. Может просто свести на нет все силы русской армии проводить любые наступательные действия. Также продолжаем внимательно наблюдать за ситуацией в районе Славянска и Краматорска, где противник пытается прорвать нашу оборону в районе Лимана. И безусловно, в фокусе нашего внимания будет оставаться Северодонецк с Лисичанском, где противник, как я уже говорил, в течение следующих нескольких дней не оставит попыток продолжать атакующие действия. И также наблюдаем за линией фронта в районе Авдеевки и Маринки, где противник продолжает обстрелы и пытается вести какие-то активные боевые действия без особого успеха, однако обстрелы будут продолжаться. Вообще вся линия фронта сейчас на сегодняшний день очень активна. И требует нашего внимания постоянно, потому что именно от этих дней от этой недели зависит, как ситуация будет развиваться уже следующие месяцы.

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