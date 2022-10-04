Шойгу заявляет, что в российскую армию мобилизовали уже 200 тысяч человек

4 октября, 14:11
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Мобилизованные в Волгоградской области России, 28 сентября (Фото:REUTERS)

Мобилизованные в Волгоградской области России, 28 сентября (Фото:REUTERS)

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы РФ в рамках «частичной» мобилизации.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек», — заявил Шойгу.

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По его словам, "обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах".

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21 сентября Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ. По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Сергей Шойгу Война России против Украины мобилизация в России

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