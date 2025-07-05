Россия наращивает военное присутствие в Армении на фоне напряжения в отношениях с Азербайджаном . В частности, Кремль активизировал доукомплектование своей военной базы в городе Гюмри, чтобы усилить давление на страны Южного Кавказа.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, в состав военной базы набирают военнослужащих вооруженных сил РФ, которые сейчас служат в Ростовской и Волгоградской областях, а также на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, российское командование активно вербует добровольцев на Северном Кавказе — в частности в Северной Осетии и Адыгее.

«Развертывание российских войск в Армении — это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Наряду с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее», — отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Конфликт между Россией и Азербайджаном — главное

27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 представителей азербайджанской диаспоры. По сообщениям СМИ, во время задержаний применялось насилие со стороны силовиков: погибли выходцы из Азербайджана братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.

Следственный комитет России заявил о прекращении деятельности «этнической преступной группы», которую подозревают в убийствах и покушениях, совершенных в период 2001—2011 годов.

Азербайджанские источники утверждают, что Сафаровых жестоко убили силовики при задержании. В Следственном комитете России заявили, что один из братьев умер от сердечного приступа, а причины смерти второго уточняются.

В тот же день МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волкова. В ведомстве подчеркнули, что Баку ожидает от Москвы всестороннего расследования инцидента и оперативного привлечения виновных к ответственности.

30 июня полиция Азербайджана провела обыск в офисе российского пропагандистского агентства Sputnik Азербайджан, в ходе которого были задержаны два агента ФСБ.

1 июля в Бакинском отделении информационного агентства Russia Today (Sputnik Азербайджан), задержали семь человек. В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что ведомство начало расследование на основе полученной оперативной информации о том, что отделение Russia Today продолжает работать и получать незаконное финансирование, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года.

1 июля в российском Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского и его сына, которого впоследствии отпустили. Во время задержания силовики разбили окно автомобиля, вытащили Шихлинского силой и надели на него наручники.

В то же время в Воронеже силовики пришли домой к еще одному уроженцу Азербайджана — бизнесмену Юсифу Халилову, которого считают совладельцем крупнейшего в регионе Алексеевского рынка. Канал Shot утверждает, что он является «смотрящим» от азербайджанской диаспоры в области.