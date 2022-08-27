Россия усилила скрытую мобилизацию в Московской и Ленинградской областях — ГУР 27 августа, 15:54 Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Из-за истощения мобилизационного потенциала в неблагополучных регионах РФ усилила скрытую мобилизацию в Московской и Ленинградской областях.



Об этом сообщает ГУР.

«Истощение мобилизационного потенциала основных „доноров“ войны против Украины — Бурятии, Тувы, республик Кавказа и других неблагополучных регионов — заставляет Кремль активизироваться в так называемых центральных областях», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что кураторами мобилизационных кампаний назначаются руководители соответствующих регионов.



Как сообщает ГУР, основой мобилизационных мероприятий является широкая рекламная кампания, которая включает агитацию на основных телеканалах, радио, в интернете и печатных СМИ. Мужчинам призывного возраста предлагается подписать контракты «добровольцев» на срок от 3 до 12 месяцев, основной мотивацией является повышенное денежное довольствие.



Кандидатам обещают зарплату до 240 тысяч рублей, а на время обучения 30—45 тысяч рублей.



«Сам контракт подписывается после прохождения ряда обязательных процедур: психологических тестов, заполнения анкеты, а также прохождения военно-врачебной комиссии. По словам „вербовщиков“, последняя проводится условно. Фактически же берут всех желающих даже с категорией В в военном билете, то есть ограниченно пригодных», — добавляют разведчики.



По информации ГУР, основная часть желающих из Москвы и Московской области заключает контракты на базе воинской части 73621 (1 танковая армия) ВС РФ — Одинцово, микрорайон Баковка Московской области. После подписания контракта проводится подготовка контрактников от 10 дней до месяца. Главное внимание сосредоточено на подготовке экипажей танков Т-72Б3.



В дальнейшем новоиспеченных «контрактников» отправляют для прохождения углубленной подготовки в 56-й центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717), который находится в Сертолово Ленинградской области.

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