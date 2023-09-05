РФ усилила пропаганду в Германии и пытается подорвать доверие населения к СМИ

5 сентября, 17:39
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Флаг Германии (Фото:Tom / Pixabay)

Флаг Германии (Фото:Tom / Pixabay)

Россия после своего вторжения в Украину усилила агрессивную пропаганду в Германии. Под удар попали политики, органы власти и независимые СМИ.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что российские власти адаптировали содержание и тональность своих политических дезинформаций к проводимым ею военным действиям против Украины.

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«При этом используется подача информации и распространение ложных сведений, направленных на легитимизацию российского диктатора Владимира Путина и удержание его у власти», — говорится в материале.

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Эксперт в области контрразведки Бодо Беккер сказал, что с помощью дезинформации российские госаппараты пытаются влиять на общественное мнение в других странах.

«В Германии РФ стремится подорвать доверие общества к политике, государственным парламентам и свободным СМИ, а также дискредитировать и ослабить союзнические отношения стран и общность отношений с Евросоюзом и НАТО», — сказал Беккер.

Он добавил, что российская пропаганда постоянно касается спорных тем в Германии и превращает их в собственный инструмент. Далее РФ использует различные возможности для прямого и ограниченного распространения дезинформации.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Германия Российская агрессия Российская пропаганда Война России против Украины

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