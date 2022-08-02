«Не первое преступление в этой войне». Россия умышленно убила пленных азовцев в Еленовке — МИД Польши 2 августа, 17:13 Яблонский призвал говорить о Еленовке «очень громко» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне умышленно убили пленных украинцев во временно оккупированной Еленовке, убежден замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

«Все указывает на то, что россияне намеренно убили военнопленных в Еленовке», — сказал Яблонский в комментарии PAP.

Он подчеркнул, что это преступление не должно остаться без последствий для страны-агрессора РФ и призвал говорить о Еленовке «очень громко».

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«Россия снова совершила военное преступление, это не первое преступление в этой войне. Это — преступление, которое очень напоминает те, которые Россия совершала на протяжении многих десятилетий своего существования — убийства пленных. Мы сами имеем такой опыт, связанный с Катынью», — подчеркнул польский дипломат.

По его мнению, Россия убивает мирных украинцев только, чтобы вызывать ужас, и он подчеркнул, что так действуют террористы.

Также Яблонский убежден, что уже сейчас необходимо полностью изолировать Россию от участия во всех международных и многосторонних форматах. Он подчеркнул, что многие диктаторские режимы в конце теряли власть, а их создатели привлекались к ответственности за свои преступления.

29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом страна-агрессор хотела скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

В российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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