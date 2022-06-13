Премьер Польши ответил на угрозы РФ: 40 млн поляков готовы защищать страну с оружием 13 июня, 16:03 Цей матеріал також доступний українською Матеуш Моравецкий ответил на угрозы РФ в адрес Польши (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в случае нападения России на страну защищать ее готовы 40 млн поляков.

«Если Россия когда-нибудь задумает напасть на Польшу, Кремль должен знать, что в Польше 40 миллионов поляков готовы встать с оружием в руках на защиту своей родины», — сказал он в интервью Wprost.

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Моравецкий отметил, что Польша веками находилась под влиянием РФ и не хочет «возвращения этого рабства».

«Мы отвергаем их колониализм, их империализм. Мы находимся в свободной стране, и мы будем стремиться к нашей свободе, мы будем бороться за нашу свободу», — добавил польский премьер.

Моравецкий также рассказал, что Польша будет укреплять свою оборону, увеличивая численность армии и вооружения.

«Создание новых видов оружия, его производство в Польше, но также и закупка самого современного оружия за рубежом», — резюмировал он.

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В Министерстве иностранных дел РФ пригрозили Польше из-за наращивания сил НАТО. Там пообещали «соразмерную реакцию».

Накануне посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что в Польше совершенно серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков в адрес страны и обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по ней.



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