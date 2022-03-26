Россия угрожает «демилитаризацией» еще ряду стран — Подоляк 26 марта, 01:24 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор Россия представляет угрозу не только Украине, но и для стран Балтии, Польши, Молдовы и Казахстана.



Об этом в своем Twitter заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



«РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по… демилитаризации и денацификации», — сообщил он.

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Как отметил чиновник, об этом официально заявил депутат Московской городской думы от Коммунистической партии РФ Сергей Савостьянов.

«Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне», — отметил Подоляк.

Ранее депутат заявил о необходимости «демилитаризации и денацификации» Россией шести стран — Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Молдовы и Казахстана.

«Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, России и всей Европы. Для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации кроме Украины считаю целесообразным включить Прибалтику (Литва, Латвия, Эстония — ред.), Польшу, Молдову и Казахстан», — отметил он в документе, который опубликовал член федерального бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.

Ранее НВ сообщал, что США и другие союзники НАТО готовятся к возможной атаке России по территории стран-участниц Альянса.



