Террористы повсюду. В результате российского авиаудара в Сирии погибли 13 человек

26 июня, 04:12
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Россияне ударили по мирным людям в Сирии (Фото:White Helmets/Handout via REUTERS)

Россияне ударили по мирным людям в Сирии (Фото:White Helmets/Handout via REUTERS)

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате российского авиаудара на севере Сирии погибли 13 мирных жителей.

Об этом сообщает ABC.

Российская авиация нанесла удар по фруктово-овощному рынку в Джиср-эль-Шугуре в регионе Идлиб. Также часть людей погибла в окрестностях Идлиба. Количество жертв может возрасти.

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«Эти российские удары являются самыми смертоносными в Сирии в этом году», — заявил глава британской группы Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман.

White Helmets/Handout via REUTERS
Фото: White Helmets/Handout via REUTERS
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В результате боевых действий в Сирии с 2011 года погибло около полумиллиона человек, свои дома покинули около половины жителей страны.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Сирия

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