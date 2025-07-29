Британская разведка опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, что Россия начала строить защищенные укрытия для самолетов на аэродромах , расположенных неподалеку от российско-украинской границы.

Об этом во вторник, 29 июля, сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети X, ссылаясь на данные разведки.

«В ответ на многочисленные успешные удары украинских беспилотных авиационных комплексов Россия начала программу защиты уязвимых самолетов на ряде аэродромов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об аэродромах Миллерово, Курск-Восточный и Гвардейское.

На снимках видно, что укрытия состоят из куполообразной крыши, толстых противоударных дверей, а также засыпаются землей для дополнительной защиты от ударов.

Авиабаза Миллерово расположена примерно в 17 км к востоку от российско-украинской границы и была последний раз атакована Украиной 22 июля 2025 года. Кроме укрытий для самолетов, на базе уже почти завершили строительство восьми новых наземных укрытий, готовых к эксплуатации, отметили в Минобороны Британии.

Ранее NV со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что Россия усиленно строит укрепления на авиабазе в Приморско-Ахтарске, которая расположена в Краснодарском крае РФ и используется для запусков дронов по Украине, в частности, по южным областям.

Институт изучения войны (ISW) в сводке от 14 июля сообщал, что на аэродроме Халино в Курской области оккупанты построили не менее 10 укрепленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа и восемь зданий, похожих на ангары. Эта база является одним из главных пунктов запуска ударных дронов Shahed-136 по Украине.

Спутниковые снимки также зафиксировали остатки бомбардировщиков, которые до сих пор находятся на авиабазе Белая в Иркутской области и на авиабазе Оленья в Мурманской области — двух аэродромах, по которым украинские войска нанесли удары во время операции Паутина 1 июня.

Инфографика: NV

Российские чиновники и «военкоры» обвиняют российское руководство в неспособности защитить российскую военную инфраструктуру от ударов украинских беспилотников во время полномасштабного вторжения России. Поэтому после более трех лет войны РФ, вероятно, начинает строить защитные сооружения на своих авиабазах именно в ответ на операцию Паутина, предположили в ISW.