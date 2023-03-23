Россия стремится расширить свое присутствие на Ближнем Востоке и Африке — Пентагон

23 марта, 22:32
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Ближний Восток (Фото:Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Reuters)

Ближний Восток (Фото:Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Reuters)

Россия стремится наращивать влияние на Ближнем Востоке, используя Сирию в качестве плацдарма, а также добивается расширения присутствия в Африке.

Об этом заявили глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курило и глава Африканского командования ВС США генерал Майкл Лэнгли.

В сообщении говорится, что Россия стремится к активному расширению своего плацдарма влияния в регионе. В Сирии находятся более 2,5 тыс. военных РФ.

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«Это включает сохранение военной поддержки Сирии, что незаменимо для президента Сирии Башара Асада и влияет на соседние с ней страны», — сказал Курила.

Лэнгли объяснил, что Россия расширяет свои действия в Африке, в том числе по линии ЧВК «Вагнера». РФ игнорирует интересы Африки, отказывая в топливе и продовольствии для получения политического влияния, не в полной мере выполняет обязательства по поставке военной техники и безопасности, а также использует существующие противоречия для распространения влияния.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Сирия Африка Война России против Украины Ближний Восток

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