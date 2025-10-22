Генерал НАТО заявил, что Россия стала «осторожнее» после нарушения воздушного пространства альянса

В НАТО предупредили, что российские нарушения удалось остановить, но угроза не исчезла (Фото: REUTERS/Omar Havana)

В НАТО заявили, что решительная реакция Альянса на недавние нарушения воздушного пространства Польши и Эстонии со стороны России вынудила Москву действовать более осторожно. Об этом 22 октября сказал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич, пишет Reuters .

В то же время, по его словам, Кремль, вероятно, продолжит проверять границы дозволенного, используя гибридные методы давления.

Гринкевич отметил, что НАТО продемонстрировало готовность реагировать, и Россия это поняла — ее самолеты после инцидента облетали Эстонию на безопасном расстоянии.

«Мы видим признаки того, что россияне пытаются быть более осторожными, что они поняли, что подошли слишком близко к границе или пересекли ее в некоторых случаях, особенно если говорить об инциденте с дронами в Польше», — добавил он.



В то же время генерал подчеркнул, что, несмотря на эффект сдерживания, Москва будет продолжать провокации в формате гибридных атак.

Последние российские провокации на территории стран НАТО

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созвала заседание Совбеза.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Векэ, где он исчез с радаров. Там также отметили, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

В ночь на вторник, 23 сентября, аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, возле авиабаз, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger и где обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрывать аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах. 3 октября в аэропорту Мюнхена, втором по величине в Германии, были перенаправлены или отменены десятки рейсов из-за обнаружения неизвестных дронов.

23 сентября в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты. В ночь на 6 октября там снова были замечены неизвестные дроны.