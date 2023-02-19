«Спрятали от ударов ВСУ». Россия разместила свою авиацию в 200 км от украинской границы — разведка 19 февраля, 23:26 Российский военный самолет на аэродроме Саки в оккупированном Крыму (Фото:Минобороны РФ)

Боевая авиация РФ в настоящее время размещена в основном на территории страны-агрессора, не менее чем в 200 км от госграницы Украины вне досягаемости огня украинских сил.

Об этом представитель военной разведки Украины (ГУР МО) Андрей Юсов сообщил в комментарии Kyiv Post.

Андрей Юсов отметил, что, по оценкам украинской разведки, россияне могут использовать авиацию для поддержки наземных сил оккупантов на востоке Украины.

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"Эти силы в первую очередь могут быть использованы на Донбассе. Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату до конца марта территорий Донецкой и Луганской областей", – сказал Андрей Юсов.

Однако представитель ГУР прогнозирует, что попытка РФ завоевать восточные регионы Украины терпит неудачу - с самолетами или без них.

"России не удастся реализовать этот план. Чтобы защитить Украину, нам нужно усилить не только нашу ПВО, но и авиацию, в частности", – добавил представитель ГУР МО.