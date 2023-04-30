10 тысяч только за апрель. Минобороны РФ быстрыми темпами набирает заключенных на фронт — правозащитница 30 апреля, 13:16 Активизация вербовки в российских тюрьмах происходит на фоне подготовки Украины к контрнаступлению (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Минобороны РФ начало быстро набирать заключенных на фронт. За апрель в российских тюрьмах завербовали около 10 тысяч человек.

Об этом рассказала глава фонда Русь сидящая Ольга Романова, сообщает Telegram-канал Агентство.

«Мы на самом деле не успеваем считать, апрель не кончился, но за апрель навскидку они взяли сразу тысяч десять», — заявила правозащитница.

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Романова уточнила, что часть набранных заключенных переданы под командование ЧВК Вагнера, потому что «лейтенанты после училищ просто не умеют ими командовать».

Романова предположила, что в будущем к командованию заключенными могут привлечь и сотрудников ФСИН.



По подсчетам Руси сидящей, на 1 февраля Евгений Пригожин завербовал около 49 тысяч заключенных, 77% из них на тот момент уже числились как боевые и небоевые потери (в том числе бежавшие и сдавшиеся в плен).

Как рассказала Романова, с войны вернулось около пяти тысяч заключенных, еще около 10 тысяч бойцов ЧВК (в том числе добровольцев) сейчас находится в зоне боевых действий, остальные числятся взятыми в плен.

Активизация вербовки в российских тюрьмах происходит на фоне грядущего контрнаступления Украины.

В феврале в ЧВК Вагнера заявили, что прекращают набор наемников в свои ряды среди российских тюрем. После этого начала появляться информация, что заключенных вербует непосредственно минобороны РФ.

Ранее главарь террористической организации ЧВК Вагнера Евгений Пригожин посетовал, что его структура скоро исчезнет, так как «вагнеровцы заканчиваются».

