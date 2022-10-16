Россия начала снимать с хранения МиГ-29 16 октября, 23:55 Авиабаза в российском Курске (Фото:MilitaryAviationInUa/Twitter)

Согласно спутниковым снимкам, российские войска начали снимать с мест хранения многоцелевые истребители МиГ-29.

Портал MilitaryAviationInUa сообщает, что согласно снимкам за 15 октября, самолеты вывезли с военного аэродрома в Миллерово.

Также модернизированные самолеты МиГ-29СМТ сняли с хранения в аэропорту в Курске. Истребитель получил новый комплекс бортового оборудования, расширенную номенклатуру вооружения и увеличенную дальность полета.

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