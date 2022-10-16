Россия начала снимать с хранения МиГ-29

16 октября, 23:55
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Авиабаза в российском Курске (Фото:MilitaryAviationInUa/Twitter)

Авиабаза в российском Курске (Фото:MilitaryAviationInUa/Twitter)

Согласно спутниковым снимкам, российские войска начали снимать с мест хранения многоцелевые истребители МиГ-29.

Портал MilitaryAviationInUa сообщает, что согласно снимкам за 15 октября, самолеты вывезли с военного аэродрома в Миллерово.

https://twitter.com/Ukraine_AF/status/1581672418250104833

Также модернизированные самолеты МиГ-29СМТ сняли с хранения в аэропорту в Курске. Истребитель получил новый комплекс бортового оборудования, расширенную номенклатуру вооружения и увеличенную дальность полета.

Видео дня

https://twitter.com/Ukraine_AF/status/1581673392058474498
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https://www.youtube.com/watch?v=pZIeSyoznDY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Авиация МиГ-29 МиГ Война в Украине Война России против Украины

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