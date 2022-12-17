Россия сменила место запуска беспилотников по Украине из-за уязвимости Крыма — разведка Британии 17 декабря, 09:52 Иранский беспилотник (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Российские военные, вероятно, из-за беспокойства по поводу уязвимости Крыма перенесли запуски иранских дронов по Украине в Краснодарский край России.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как говорится в сводке, в последние дни активизировалась кампания России по дальнобойным ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины. Волна ударов в основном состояла из крылатых ракет воздушного и морского запуска, но наверняка в них также участвовали предоставленные Ираном БПЛА, запускавшиеся из Краснодарского края России.

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"Ранее эти беспилотники запускались в основном с территории оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством России об уязвимости Крыма, а также с удобством пополнения запасов с вероятного пункта прибытия оружия в Россию - Астрахани.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках более 70 российских ракет. Целями ряда ударов стали энергообъекты в пяти областях.