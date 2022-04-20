Россия решила засекретить данные о родственниках погибших в Украине военных 20 апреля, 15:08 Цей матеріал також доступний українською В России засекретят данные о родственниках погибших в Украине военных (Фото:Генштаб)

Минобороны России решило ограничить доступ к сведениям о родственниках военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

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Как сообщает Русская служба Би-би-си, данные о погибших военнослужащих при проведении «спецопераций» еще с 2015 года стали гостайной, но льготы членам семей оформляют гражданские чиновники районных администраций. Теперь минобороны просит правительство передать эти полномочия военкоматам, что сделает более закрытой информацию о погибших участниках войны против Украины.

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В пояснительной записке к проекту о новых полномочиях военкоматов по выдаче удостоверений родственникам министерство обороны прямо указывает, что это необходимо «в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, «ДНР» и «ЛНР».

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Сейчас имена погибших в Украине российских военных раскрывают региональные чиновники и сами родственники или друзья погибших. Минобороны России не публикует списки. В последний раз в ведомстве отчитывались о потерях 25 марта, заявив о гибели 1351 российского военнослужащего.

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