Политолог Преображенский рассказал о панике россиян после перехода границы российскими добровольцами 24 мая, 13:54 NV Премиум Бойцы Русского добровольческого корпуса в пункте пропуска Козинка на российско-украинской границе, кадр видео, опубликованного 23 мая 2023 года (Фото:Russian Volunteer Corps/Handout via REUTERS)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV рассказал о панике россиян после того, как российско-украинскую границу перешли добровольцы из Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России.

«Российские граждане, насколько я знаю, реально и паниковали. Судя по форумам, даже по официальным страничкам губернатора Белгородской области, люди ему писали, что никто никого не вывозит, там сидят какие-то старики, родственники, дети, Которые не могут эвакуироваться. Что те населенные пункты, о которых утверждается, что они остаются под контролем российских сил, на самом деле не находятся под их контролем», — сказал Преображенский в эфире Radio NV.

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Политолог также выразил мнение, что через некоторое время на границе Украины и России могут появиться эксклавы.