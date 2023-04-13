11 апреля в России по сути ввели военное положение — российский журналист

13 апреля, 18:01
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Мужчина читает рекламу службы в российской армии, Москва, 12 апреля (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Мужчина читает рекламу службы в российской армии, Москва, 12 апреля (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Российский журналист Тимур Олевский в интервью Radio NV заявил, что 11 апреля, когда Госдума РФ разрешила вручать повестки в электронной форме, фактически было введено военное положение.

«То, что произошло 11 апреля, — это, по сути, введение военного положения. Не названо военным положением, но является им по факту», — заявил Олевский в эфире Radio NV.

Российский журналист подчеркнул, что россиян не просто «закрывают в России» как мобилизационный резерв, но и создают им невыносимые условия жизни, «чтобы у них не было выбора, кроме как идти на войну».

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«Что нельзя россиянину, которого заставляют идти на войну, кроме того, что ему нельзя уехать из страны? Ему нельзя продавать автомобиль, нельзя управлять автомобилем, то есть таксовать нельзя. Ему нельзя открывать частные предприятия, подразумевается становиться частным предпринимателем. Ему вообще вести хозяйственную деятельность частного предпринимателя нельзя. Ему нельзя продать квартиру, нельзя продать дачу или дом, потому что запретили записи в кадастровом реестре. Ему нельзя брать кредиты, ему жить не на что. Единственная возможность – это пойти в военкомат и отправиться на войну», – перечислил он.

11 апреля Госдума утвердила поправки к законодательству России по вручению повесток военнообязанным в электронной форме и мер по борьбе с игнорирующими призыв. На следующий день законопроект прошел Совет Федерации. Когда диктатор Владимир Путин подпишет документ, в РФ фактически вступит в силу «военно-крепостное право»: уклониться от отправки в армию для мужчин 18—60 лет станет сложнее.

Как следует из законопроекта, сообщение о повестке на портале Госуслуг будет считаться дошедшим до адресата с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Если призывник не получил бумажную повестку, не заметил электронную или удалил аккаунт на Госуслугах, повестка все равно будет считаться врученной через семь дней после размещения в спецреестре.

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Сразу после отправки повестки ее получатель может быть поражен в правах.
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Повестка Тимур Олевский Война в Украине Российско-украинская война Повестки в армию Война России против Украины радио NV

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