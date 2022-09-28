Кремль решил не спешить с «присоединением» захваченных украинских территорий — росСМИ 28 сентября, 22:19 Российский режим боится «злить» россиян после объявления мобилизации (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Страна-террорист Россия решила не спешить с «присоединением» временно захваченных и оккупированных украинских территорий, на которых имитировала «референдумы», чтобы не злить россиян. Об этом сообщает издание Медуза в среду, 28 сентября, со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Медуза отмечает, что российская госдума собиралась срочно рассматривать «законопроекты об аннексии», но затем спикер совфеда Валентина Матвиенко объявила, что внеочередное заседание собирать не будут, а спикер госдумы Вячеслав Володин — что заседания пройдут 3 и 4 октября.



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Источники издания утверждают, что в Кремле решили «не торопить события», потому что «пиар-эффект от этого будет почти нулевой» из-за мобилизации. Они заявили, что «все и так будет „присоединено“, только без спешки». Собеседники Медузы сказали, что страна-агрессор понимает: россиян не удалось убедить, «что эти территории в принципе нужны России», несмотря на старания пропагандистских кремлевских СМИ.

Один из собеседников Медузы предположил, что промедление связано с тем, что Кремль хочет «оставить зазор» для переговоров по поводу Украины с Западом. Он также сказал, что российский режим считает «приемлемым» сценарий, при котором Херсонскую и Запорожскую область «признают» «государствами, на территории которых стоят российские войска».

По информации источников издания, российские системные партии, в частности, Единая Россия, уже готовятся открывать «отделения» на территориях, которые агрессор пытается аннексировать. Также в Кремле рассматривают отставку главарей «Л/ДНР», марионеток Леонида Пасечника и Дениса Пушилина. Их могут сделать сенаторами, а «должности» отдать российским чиновникам, пишет Медуза.

Собеседники издания заявили, что сейчас главная проблема Кремля — недовольство россиян мобилизацией. В Москве надеются «сбить недовольство» с помощью пропагандистов, «публичных разбирательств» по поводу незаконно призванных и «наказания военкомов».

Один из источников издания также утверждает, что Кремль, судя по всему, пока передумал закрывать границу для мужчин мобилизационного возраста: «Недооценили поток [выезжающих]. Сейчас закрыть границы очень сложно… На самых популярных КПП очереди. Если закрыть границу, понадобятся тысячи силовиков: разочарованные люди могут предпринять попытки прорыва. А столько лишних силовиков сейчас нет».

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.



Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.



27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

