Кремль решил не спешить с «присоединением» захваченных украинских территорий — росСМИ

28 сентября, 22:19
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Российский режим боится «злить» россиян после объявления мобилизации (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Российский режим боится «злить» россиян после объявления мобилизации (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Страна-террорист Россия решила не спешить с «присоединением» временно захваченных и оккупированных украинских территорий, на которых имитировала «референдумы», чтобы не злить россиян. Об этом сообщает издание Медуза в среду, 28 сентября, со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Медуза отмечает, что российская госдума собиралась срочно рассматривать «законопроекты об аннексии», но затем спикер совфеда Валентина Матвиенко объявила, что внеочередное заседание собирать не будут, а спикер госдумы Вячеслав Володин — что заседания пройдут 3 и 4 октября.

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Источники издания утверждают, что в Кремле решили «не торопить события», потому что «пиар-эффект от этого будет почти нулевой» из-за мобилизации. Они заявили, что «все и так будет „присоединено“, только без спешки». Собеседники Медузы сказали, что страна-агрессор понимает: россиян не удалось убедить, «что эти территории в принципе нужны России», несмотря на старания пропагандистских кремлевских СМИ.

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Один из собеседников Медузы предположил, что промедление связано с тем, что Кремль хочет «оставить зазор» для переговоров по поводу Украины с Западом. Он также сказал, что российский режим считает «приемлемым» сценарий, при котором Херсонскую и Запорожскую область «признают» «государствами, на территории которых стоят российские войска».

По информации источников издания, российские системные партии, в частности, Единая Россия, уже готовятся открывать «отделения» на территориях, которые агрессор пытается аннексировать. Также в Кремле рассматривают отставку главарей «Л/ДНР», марионеток Леонида Пасечника и Дениса Пушилина. Их могут сделать сенаторами, а «должности» отдать российским чиновникам, пишет Медуза.

Собеседники издания заявили, что сейчас главная проблема Кремля — недовольство россиян мобилизацией. В Москве надеются «сбить недовольство» с помощью пропагандистов, «публичных разбирательств» по поводу незаконно призванных и «наказания военкомов».

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Один из источников издания также утверждает, что Кремль, судя по всему, пока передумал закрывать границу для мужчин мобилизационного возраста: «Недооценили поток [выезжающих]. Сейчас закрыть границы очень сложно… На самых популярных КПП очереди. Если закрыть границу, понадобятся тысячи силовиков: разочарованные люди могут предпринять попытки прорыва. А столько лишних силовиков сейчас нет».

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Кремль Российская пропаганда Псевдореферендум Оккупированные территории Война России против Украины Временно оккупированные территории аннексия

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